È il momento della verità per Paul Pogba, finito ko nei giorni scorsi ed in attesa di conoscere i tempi di recupero per il rientro in campo. La situazione

Sono ore di estrema preoccupazione in casa Juventus per quelli che saranno i tempi di recupero di Paul Pogba. Il centrocampista francese, arrivato come fiore all’occhiello di questa campagna acquisti estiva dei bianconeri, è andato prontamente ko a causa di un problema al ginocchio che sta tenendo in allarme l’intero ambiente.

La lesione del menisco laterale, secondo alle stime più disfattiste ed allarmanti, potrebbe anche tenere l’ex Manchester United lontano dai campi fino all’inizio del prossimo anno. Molto dipenderà dalle prossime mosse intorno al calciatore. Intanto Pogba è in partenza da Caselle con destinazione Lione. In giornata il centrocampista transalpino si sottoporrà ad un consulto medico specialistico dopo la lesione del menisco laterale del ginocchio destro. Dal professor Bertrand Sonnery-Cottet Pogba proverà a capire se l’infortunio è risolvibile evitando uno stop troppo lungo.