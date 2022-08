Mauro Icardi potrebbe fare il suo ritorno in Serie A. L’attaccante argentino non ha vissuto annate semplici al Paris Saint Germain, lì dove la sua avventura potrebbe essere verso il capolinea

Dal suo addio all’Inter per abbracciare l’avventura al Paris Saint Germain, Mauro Icardi ha fatto registrare un calo sensibile. L’attaccante argentino nelle sue annate al PSG ha superato la doppia cifra di gol in campionato appena una volta, proprio nella sua prima stagione all’ombra della Torre Eiffel, per poi incappare nelle annate successive in problemi di varia natura: dai tanti infortuni alle esclusioni, passando per una concorrenza decisamente troppo spietata.

Difficile allo stato attuale per Icardi andare a trovare posto all’interno del tridente delle meraviglie composto da Messi, Neymar e Mbappe, e a 29 dopo un’altra stagione da dimenticare sotto ogni punto di vista appare inevitabile iniziare a pensare ad un futuro lontano da Parigi per provare a rilanciarsi.

Calciomercato, il Monza sogna Icardi: dalla Francia insistono

L’ultima annata di Icardi a Parigi è stata a dir poco da cancellare: appena 5 reti complessive tra coppe e campionato ed un minutaggio inferiore ai 1500 minuti che fa ben capire come tra problemi fisici e concorrenza non fosse una prima scelta. Ora con Galtier le cose non sembrano cambiate e l’addio appare inevitabile. Il contratto è in scadenza a giugno 2024 e in Italia continua a sognarlo il Monza.

A tal proposito secondo quanto evidenziato da ‘L’Equipe’ filtrerebbe grande ottimismo sul buon esito dell’affare, complice anche un mercato che da altre parti non si infiamma sull’argentino. Fuori dai piani del nuovo allenatore, Icardi è stato messo ufficialmente alla porta con tanto di possibile aiuto nel pagare l’alto ingaggio del calciatore che resta un ostacolo. Maurito ha ancora due anni di contratto con uno stipendio di circa 9 milioni a stagione.