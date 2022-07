Dries Mertens è uno dei parametri zero di lusso ancora sul mercato: l’attaccante belga non ha rinnovato il contratto con il Napoli e cerca una sistemazione

La Salernitana è sempre più tentata da Dries Mertens, svincolatosi dal Napoli dopo il mancato rinnovo con la società di De Laurentiis.

Il ‘folletto’ belga è in cerca di una nuova sistemazione e per lui circolano tanti rumors di mercato in Serie A, non solo evidentemente con accostamenti alle big. A più riprese il classe ’87 è stato avvicinato all’Inter in caso di cessione di uno tra Dzeko e Correa, oltre alla Juventus a caccia di un vice Vlahovic di livello nel reparto offensivo.

A premere però è in particolare la Salernitana, con il presidente Iervolino che vuole regalare un colpo da cineteca alla piazza per centrare una salvezza tranquilla e stupire nel prossimo campionato. La società campana le sta provando tutte per ingaggiare Mertens, mettendo sul piatto una nuova e importante offerta per il belga.

Calciomercato Juventus e Inter, sogno Mertens per la Salernitana: nuova offerta

La Salernitana è pronta a rilanciare e a offrire un contratto oneroso al giocatore: non i 4,5 milioni di euro che percepiva fino all scorso giugno al Napoli, ma comunque in linea con le pretese dell’attaccante. Adesso si attende una risposta da parte dello stesso Mertens, che però temporeggia in attesa di una proposta allettante dall’estero, sia a livello tecnico che economico. Il belga cerca una squadra di maggiore prestigio e difficilmente (almeno per il momento) le big di Serie A si muoveranno concretamente per ingaggiarlo.