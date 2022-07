Il top club perde una pedina importante per infortunio e torna sul mercato: possibile nuovo assalto a Nicolò Barella

Prosegue la preparazione dell’Inter di Simone Inzaghi in vista di una stagione che avrà come primo obiettivo la seconda stella.

“La Juve sta facendo una campagna acquisti di grande valore, anche se un giudizio definitivo sulla forza di una squadra può essere dato solo a fine mercato. Noi guardiamo a casa nostra e pensiamo di avere una rosa competitiva”, ha dichiarato Marotta presentando la nuova stagione. “Nello sport bisogna avere il coraggio di osare, sta anche a me come leader di un gruppo dire quale sarà l’asticella. Dire che puntiamo alla seconda stella è uno stimolo, poi la sfida è importante per tutti in una stagione anomala, con quasi due mesi di sosta forzata per via del Mondiale”. Dopo la beffa Bremer, la priorità della dirigenza è quella di blindare il più in fretta possibile Milan Skriniar, che è ancora in scadenza di contratto nel 2023. Una nuova minaccia, però, potrebbe presentarsi per Nicolò Barella.

Calciomercato Inter, minaccia Liverpool per Barella

Attraverso un comunicato ufficiale, il Liverpool ha annunciato il brutto infortunio rimediato da Oxlade-Chamberlain: “Il suo è un grave infortunio al tendine del ginocchio e ci vorrà un po’ di tempo prima di rivederlo in campo”. Per il centrocampista si prevede un lungo stop, con il club inglese che potrebbe essere così costretto ad intervenire subito sul mercato. Nel mirino di Klopp potrebbe così tornare Nicolò Barella, che il tecnico tedesco segue ormai da diverso tempo. L’Inter è avvisata, ma anche i ‘Reds’: per privarsi del centrocampista, infatti, servirà un’offerta più che irrinunciabile, da oltre 70-80 milioni di euro.