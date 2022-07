Blitz per Milinkovic-Savic: 50 milioni più 10 di bonus

Torna a tremare la Lazio con una nuova offerta per Milinkovic-Savic da 50 milioni di euro più 10 di bonus: blitz improvviso

Il calciomercato in entrata della Lazio ha visto diversi nuovi arrivi alla corte di Maurizio Sarri, in diversi settori del campo. In particolare si è puntato a rinforzare la difesa e a trovare un nuovo portiere, Maximiano, e un secondo che potrebbe arrivare a breve.

Nel frattempo però a far tremare i biancocelesti è nuovamente il futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Non è un mistero che il nazionale serbo sia un pallino di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe da anni alla Juventus e ancor di più adesso che Pogba si è infortunato seriamente. Dalla Premier League arriva un’offerta da 50 milioni di euro più 10 milioni di bonus per il centrocampista biancoceleste.

Lazio, il Manchester United torna su Milinkovic-Savic: il serbo è l’alternativa a De Jong

Sergej Milinkovic-Savic è uno dei giocatori più importanti nella rosa di Maurizio Sarri, non a caso è considerato tra i centrocampisti più forti della Serie A. Da anni sulle sue tracce ci sono diversi top club, ma l’offerta giusta per strapparlo alla Lazio non è mai arrivata. Questa volta a far tremare i biancocelesti potrebbe essere il ritorno di fiamma del Manchester United per il serbo.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, i ‘Red Devils’ avrebbero offerto alla Lazio 50 milioni di euro più 10 milioni di bonus per Milinkovic-Savic. Il giocatore biancoceleste sarebbe l’alternativa all’altro grande obiettivo per il centrocampo, ovvero Frankie De Jong, per il quale l’operazione con il Barcellona sembrerebbe complicarsi.