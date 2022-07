Calciomercato Juventus, accordo totale e firma imminente

Accordo totale, presto arriverà la firma sul contratto: via libera per la Juventus che può regalare un nuovo rinforzo ad Allegri

C’è anche un terzino tra le esigenze della Juventus per la stagione che sta per iniziare. I bianconeri devono trovare un calciatore che possa prendere il posto di Alex Sandro con l’esterno brasiliano protagonista di un inizio di stagione non propriamente felice.

Serve un esterno sinistro per Allegri che aspetta anche un centrocampista, in attesa di capire quel che accadrà con Pogba, e un vice Vlahovic. Proprio sul terzino sinistro dalla Germania arriva la notizia dell’accordo totale tra i club che può rappresentare il via libera per la società bianconera.

In particolare si parla di David Raum, 24 anni, terzino sinistro tedesco in forza all’Hoffenheim, club al quale è legato da un contratto fino al 2026. Accordo che difficilmente sarà rispettato se fossero confermate le indiscrezioni provenienti dalla Germania che parlano di intesa totale.

Calciomercato, accordo Raum-Lipsia: nuovo terzino sinistro per la Juventus

A parlarne su Twitter è Florian Plettenberg di Sky Sport Deuschtland. Il giornalista scrive di “accordo totale” tra l’Hoffenheim, proprietario del cartellino di Raum, e il Lispia: “I contratti saranno firmati presto” aggiunge.

Raum è uno degli obiettivi della Juventus per l’out mancino ma il suo trasferimento al Lipsia può rappresentare comunque una buona notizia per la società bianconera. Il suo approdo al Lipsia, infatti, potrebbe essere il viatico al via libera per Angelino: il 25enne terzino spagnolo è un altro dei profili valutati dalla società piemontese per la fascia mancina. Con l’arrivo di Raum al Lipsia, la sua cessione non sarebbe impossibile: la Juventus c’è.