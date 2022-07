La Lazio batte un colpo: Vecino torna da Sarri dopo otto anni

La Lazio risponde alla Roma sul mercato e piazza un colpo importante che andrà a rinforzare la rosa di Maurizio Sarri

Dopo aver assistito ad una Roma scatenata che ha prima chiuso per l’ingaggio a costo zero di Paulo Dybala e che sta adesso trattando l’arrivo di un ottimo centrocampista come Wijnaldum in uscita dal Paris Saint Germain, la Lazio risponde sul mercato con un colpo in entrata di grande esperienza.

Giunge a termine una trattativa per la quale il ds Tare aveva lavorato nelle ultime settimane e che andrà a rinforzare il centrocampo della Lazio. Il club biancoceleste ha infatti raggiunto un’intesa definitiva per Matias Vecino, rimasto svincolato dopo aver salutato l’Inter per la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno.

Come riportato da ‘Sky Sport’, il centrocampista uruguaiano firmerà un contratto di 3 anni da 2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Un obiettivo che Sarri conosce bene dai tempi dell‘Empoli, dopo aver lavorato insieme nella stagione 2014/15. Dopo otto stagioni il tecnico ritroverà Matias Vecino a disposizione della sua rosa.