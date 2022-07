Firmino alla Juventus, annuncio ufficiale: “Tutto ok”

Annuncio ufficiale sull’interesse di mercato da parte della Juventus per Roberto Firmino, dopo le voci sulla cessione del Liverpool

Nelle ultime 48 ore in casa Juventus, oltre all’apprensione per le condizioni di Paul Pogba dopo l’infortunio al ginocchio, si è parlato parecchio di un nome sul mercato. Si tratta di Roberto Firmino, divenuto grande obiettivo dei bianconeri come possibile vice di Dusan Vlahovic.

L’attaccante brasiliano avrebbe sollevato dei dubbi nelle ultime settimane circa la sua permanenza al Liverpool, a seguito di una scorsa stagione nella quale è stato messo da parte rispetto al grande protagonismo cui era abituato. Lo stimolo dei Mondiali in arrivo, poi, lo ha comprensibilmente portato a delle riflessioni sul suo futuro.

Anche per questa ragione la Juventus gli ha immediatamente messo gli occhi addosso, in quanto profilo di grande esperienza ed utilità tattica. Dopo le complicazioni registrate dal club bianconero per il ritorno a Torino di Alvaro Morata, il centravanti brasiliano è stato subito preso in grande considerazione per il reparto avanzato.

Calciomercato Juventus, Klopp sblinda Firmino: “E’ essenziale per noi”

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sports UK’, Jurgen Klopp ha inviato un messaggio alla Juventus ed allo stesso Roberto Firmino che non lascia spazio ad altre interpretazioni. Per il tecnico tedesco l’attaccante brasiliano rimane un punto fisso del suo Liverpool: “Bobby è fondamentale per noi, il cuore e l’anima di questa squadra. Tutto sembra davvero a posto e io ne sono contento. Per me non ci sono dubbi sulla sua qualità, quindi sì, è essenziale per noi”.