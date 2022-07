Pogba torna solo nel 2023: la Juventus torna sul mercato

Ora la Juventus è davvero preoccupata per l’infortunio di Pogba, il francese rischia di tornare nel 2023: tutti gli scenari

Il ritorno del ‘Polpo’ è stato uno dei celebri colpi di teatro della dirigenza bianconera, un acquisto che ha consegnato un rinnovato entusiasmo a tutto l’ambiente: la seconda avventura di Pogba a Torino, però, sembra essere iniziata nel peggiore dei modi.

Sabato scorso durante l’allenamento della Juventus in quel di Dallas, nel calciare un pallone il francese ha sentito una fitta al ginocchio ed è stato costretto ad interrompere la seduta. Quello che sembrava essere un infortunio di poco conto, con il procedere degli esami strumentali, si è rivelato un problema di entità molto più importante. Pogba, infatti, rischia addirittura di perdere il Mondiale in Qatar con la Francia e di tornare a disposizione di Allegri solamente nel 2023.

Juventus, paura per Pogba | Rischia di tornare solo nel 2023

Il problema al menisco di Paul Pogba potrebbe rivelarsi molto più grave del previsto, per questo il francese e lo staff medico della Juventus hanno preso tempo prima dell’operazione e vogliono effettuare nuovi approfondimenti. L’infortunio riguarda il menisco laterale e non il mediale, quindi richiederà più tempo per una completa riabilitazione. Ora il ‘Polpo’ ha davanti due possibili scenari, come riportato su tutti i quotidiani sportivi nazionali: optare per una meniscectomia oppure per una sutura, le tempistiche però cambiano sensibilmente.

Con il primo tipo di intervento il francese potrebbe essere recuperato in 40/60 giorni, mentre con il secondo i tempi di recupero potrebbero dilatarsi fino dai 3 ai 5 mesi: questo significherebbe essere a disposizione di Allegri solamente nel 2023, oltre che perdere il Mondiale in Qatar. Anche per questo motivo, i bianconeri potrebbero accelerare le operazioni e tornare sul mercato. Il rischio di non avere Pogba per tutta la prima parte di stagione, infatti, costringerebbe ad un nuovo rinforzo per il centrocampo del tecnico livornese. La speranza della Juventus, in ogni caso, è quella di poter operare una meniscectomia e di riavere il francese in due mesi.