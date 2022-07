La Juventus di nuovo sul mercato dopo il lungo stop di Paul Pogba: possibile tentativo in casa Real Madrid

Tutto il mondo Juventus è in grande apprensione per le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha lasciato la tournée negli Stati Uniti per decidere dopo un consulto specialistico come risolvere l’infortunio al menisco.

Si parla di tempi di recupero che variano dalle 3/4 settimane di stop ad addirittura oltre 2 mesi, e c’è ancora molta incertezza. In ogni caso, la dirigenza bianconera si è già attivata ed è pronta ad intervenire nuovamente a centrocampo. La prima mossa è stata quella di togliere Adrien Rabiot dal mercato. Nelle prossime settimane, invece, si lavorerà per un nuovo colpo. Non solo per Paredes. In questo senso, un’importante occasione potrebbe essere rappresentata dall’amichevole in programma nel weekend contro i campioni d’Europa in carica del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Real Madrid

I buoni rapporti tra le due società potrebbero favorire un incontro tra le dirigenze per parlare di possibili affari. La Juventus potrebbe tentare la strada della richiesta del prestito di Camavinga, anche se il giovane francese è segnalato in grande crescita e difficilmente il Real acconsentirebbe. I ‘Blancos’ potrebbero avanzare una controproposta, con Ceballos fuori dai piani di Ancelotti e che potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo, anche considerando il contratto in scadenza nel 2023.