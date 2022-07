La dirigenza della Juventus lavora ad un restyling anche per la fascia sinistra. Avanza un nome. Tutti i dettagli

L’ultima amichevole col Barcellona ha confermato ancora una volta le difficoltà delle ultime stagioni di Alex Sandro.

Il terzino brasiliano ha sofferto tremendamente Dembele ed è forse stato il peggiore in campo in casa bianconera. Con un contratto in scadenza nel giugno 2023, è probabile che si vada verso l’addio a parametro zero al termine della prossima stagione. L’ex Porto non ha richieste sul mercato e costi ancora elevati. In ogni caso, la dirigenza bianconera è già al lavoro per la sua successione, anche alla luce della situazione di Luca Pellegrini: anche l’altro terzino della Juve, infatti, è in bilico e tra i possibili partenti nelle prossime sessioni di calciomercato. Da Emerson Palmieri e Udogie all’ultimo nome in ascesa: ecco tutti i nomi sul taccuino di Cherubini.

Calciomercato Juventus, avanza Raum: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus ha nel mirino David Raum, terzino 24enne dell’Hoffenheim e della Nazionale tedesca. Il laterale è reduce da una stagione in cui ha totalizzato 35 partite, 3 gol e ben 13 assist. Se Alex Sandro dovesse decidere di chiudere con un anno d’anticipo l’avventura in bianconero, alla Continassa verrà fatto un tentativo per Raum. Senza dimenticare i nomi di Emerson Palmieri, sempre in uscita dal Chelsea, e di Udogie. Il promettente laterale dell’Udinese è seguito anche dall’Inter.