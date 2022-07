Roma e Lazio entrambe sconfitte in amichevole rispettivamente contro Ascoli e Genoa: esordio da titolare per Dybala

Esordio dal primo minuto con la maglia della Roma per Paulo Dybala in amichevole contro l’Ascoli. Mourinho ha scelto di puntare dall’inizio sull’argentino nell’amichevole che si è giocata tra le mura di Trigoria sul campo ‘Agostino Di Bartolomei’. La sfida è stata però persa dai giallorossi, per i quali è stata occasione per mettere altre minuti nelle gambe prima della partenza per Israele dove il 30 luglio giocherà un’amichevole con il Tottenham.

La partita è stata decisa dal gol di Botteghin al 67′. Gli ospiti sbancano quindi Trigoria: una vittoria importante che da fiducia alla società bianconera, pronta ad affrontare il campionato di Serie B. Campionato che affronterà anche il Genoa, che ha superato con un sonoro 4-1 la Lazio di Maurizio Sarri. Tripletta per Coda nelle fila rossoblù, chiude i giochi su rigore Gudmundsson per il 4-1. Inutile, ai fini del risultato finale, il momentaneo 1-1 del solito Immobile, trovato in area da una palla geniale di Milinkovic-Savic.

Roma-Ascoli 0-1: 67′ Botteghin

Lazio-Genoa 1-4: 5′, 18′, 51′ Coda (G), 14′ Immobile (L), 54′ Gudumundsson (G).