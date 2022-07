Pogba ko, Juve all'assalto di Milinkovic-Savic: ecco l'offerta

La Juve è una delle squadre che più si è mossa sul calciomercato, ma non sembra paga. Occhio a Milinkovic-Savic dopo l’infortunio di Pogba

La Juve non vuole lasciare nulla al caso, in vista della prossima stagione. E soprattutto sul calciomercato, i bianconeri hanno intenzione di fare tutto il possibile per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la miglior rosa.

E tanti passi in tal senso sono già stati fatti. L’acquisto di Paul Pogba a parametro zero è andato in questa direzione, e poi c’è stato Angel Di Maria. Poi, ancora, Gleison Bremer, soffiato all’Inter da sotto il naso. Ora i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi e vogliono mettere a segno un altro colpo importantissimo in Serie A, che potrebbe completamente ribaltare la situazione. Ci riferiamo a Sergej Milinkovic-Savic.

La Juve va a caccia di Milinkovic-Savic: si può fare dopo il ko a Pogba

Insomma, il serbo è di certo uno dei centrocampisti più desiderati in circolazione e che fa perdere la testa ai tifosi di tutte le squadre. Ci mancherebbe non fosse così viste le doti qualitative e fisiche del centrocampista, che viene da una stagione magnifica con la Lazio. L’infortunio al menisco di Pogba lo terrà fuori dal campo al massimo per due mesi, ma comunque la Juve potrebbe correre ai ripari e pensare a un’accoppiata da sogno proprio con il serbo. Secondo quanto riporta il giornalista Marcello Chirico sul suo profilo Twitter, infatti, il centrocampista vorrebbe i bianconeri da tempo e ora, dopo gli ultimi contatti con la Lazio, la Vecchia Signora avrebbe messo sul tavolo un’offerta da prestito oneroso e con riscatto per un totale di 50 milioni. A decidere sarà Lotito, ma i tifosi sono già in fermento per quello che sarebbe il colpo dell’anno sul calciomercato.