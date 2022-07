Eriksen non ha dimenticato l’Italia: “Avevo scelto l’Inter per una ragione”

Christian Eriksen si è presentato quest’oggi come nuovo calciatore del Manchester United dopo i sei mesi giocati al Brentford

Come dentro una favola, a poco più di un anno dal malore accusato all’esordio della sua Danimarca agli scorsi Europei, Christian Eriksen è diventato un nuovo calciatore del Manchester United.

Dopo il forte spavento fatto vivere mondo dello sport, il trequartista danese non solo aveva ottenuto l’ok dai medici lo scorso inverno per riprendere l’attività sportiva e firmare un nuovo contratto di sei mesi con il Brentford, ma è riuscito anche a tornare agli stessi livelli di sempre giocando un calcio di grandissima qualità.

Sui canali ufficiali del nuovo club, Eriksen è tornato sull’episodio degli Europei: “È strano, non avrei mai pensato che sarebbe successo, essere un giocatore del Manchester United è molto speciale. Sono qui per giocare a calcio, non vengo qui solo per il logo in sé, voglio venire qui e giocare. Penso che dopo l’incidente degli Europei, non avrei mai pensato di tornare in Inghilterra. Essere qui è sicuramente una cosa che non mi aspettavo, ma sono anche molto felice”.

Calciomercato, Eriksen non dimentica l’Inter: “Un posto molto bello”

A fronte di numerose proposte, Eriksen è stato invogliato a scegliere il Manchester United anche dal tecnico Erik ten Hag, a cui lo lega un passato comune all’Ajax: “Ha influenzato molto la decisione di venire a Manchester. Ovviamente, parlare con l’allenatore, ascoltare le sue idee e poter discutere di calcio è stato fantastico e l’ideale per me era la possibilità di venire al Manchester United”.

Sull’esperienza all’Inter, Eriksen ha spiegato di conservare un ricordo estremamente positivo: “Volevo provare qualcosa di nuovo e sono andato in Italia. All’inizio è stato difficile, ma si è rivelato essere un posto molto, molto bello. Avevo intenzione rispettare al mio contratto essendo in Italia. Ma poi, dopo quanto successo, mi sono preso del tempo per riflettere e fortunatamente, mi ha chiamato il Brentford”.