TV PLAY | Firmino alla Juventus, l’annuncio in diretta: “Ecco la chiave dell’operazione”

Roberto Firmino è l’ultima idea di mercato della Juventus come possibile vice Vlahovic dopo il ritorno a Madrid di Alvaro Morata

La doppietta siglata nella notte da Moise Kean nell’amichevole di prestigio pareggiata per 2-2 dalla Juventus negli USA contro il Barcellona, difficilmente cambierà i piani della dirigenza bianconera sul mercato degli attaccanti.

Il centravanti italiano rimarrà a disposizione della rosa di Massimiliano Allegri, ma allo stesso tempo la Juventus continuerà nei prossimi giorni a ricercare un possibile vice Vlahovic. Ruolo che difficilmente verrà ricoperto da Alvaro Morata, sempre più distante da un possibile ritorno a Torino dopo il mancato riscatto dall’Atletico Madrid. Per questa ragione nelle ultime ore ha preso forza il nome di Roberto Firmino, in uscita dal Liverpool dopo le difficoltà dell’ultima stagione.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Roberto Firmino: “Ecco la chiave”

In diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play, con il giornalista del ‘Corriere dello Sport’ Filippo Bonsignore si è discusso della possibilità di vedere proprio Roberto Firmino con la maglia della Juventus dalla prossima stagione: ”Questa è una pista nuova che è emersa nelle ultime ore, questa è una sorpresa che può muovere le carte sul tavolo e può stravolgere tutte le idee che ci eravamo posti fino a qualche istante fa. Le trattative non sono facili e il margine di spesa della Juve non è enorme, nonostante la cessione di De Ligt, quindi è chiaro che i bianconeri non possono andare oltre una certa soglia. Il costo dell’investimento è la chiave della situazione. Un attaccante serve sicuramente, ora c’è anche un Kean che si sta distinguendo e sta facendo davvero bene. Questa potrebbe essere una riconferma che eviterebbe un altro esborso economico. Tuttavia, l’arrivo di Morata insieme a quello di Firmino è davvero complicato, onestamente ne vedrei uno di ingresso”.

Sulla grande duttilità tattica di Angel Di Maria all’interno delle soluzioni a disposizione di Allegri, Bonsignore ha spiegato: “Di Maria potrebbe fare anche il trequartista, la base è sicuramente il 4-3-3 con l’alternativa di un 4-3-2-1 , ma si potrebbe optare anche per un 4-3-1-2, infatti l’argentino stesso ci ha abituati anche a ricoprire quella zolla del campo”.