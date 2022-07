Un bianconero nel mirino dei tifosi dopo l’amichevole di questa notte tra Barcellona e Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri offre buone risposte in amichevole contro il Barcellona di Lewandowski. Alla doppietta di Dembele ha replicato con due gol anche Moise Kean.

I due marcatori sono stati i grandi protagonisti di serata, il francese in particolare per il “trattamento” riservato ad Alex Sandro. L’esterno, in occasione del primo gol, ha di fatto mandato al bar il terzino brasiliano, autore di un’altra prestazione piuttosto negativa. L’ex Porto è reduce da stagioni difficili e i tifosi non hanno perdonato la sua prova.

Barcellona-Juventus, Alex Sandro nel mirino dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Mi rifiuto di credere che la Juve voglia iniziare la stagione con Alex Sandro titolare a sinistra. — Dieghito_28 (@Dieghito28) July 27, 2022

Alex Sandro non potrebbe neppure giocare in serie B, è un grosso problema da risolvere subito. #BarcaJuve — Sandro nobile (@_luxmeister) July 27, 2022

Comunque una cosa è certa.

Dobbiamo assolutamente prendere un terzino sinistro. Alex Sandro è diventato un giocatore da lega pro. #Imbarazzante. #Juventus #AlexSandro — Dean Polidano 🏙 (@DeanPolidano) July 27, 2022

* anche un terzino sinistro ovviamente. Sandro è impresentabile da anni ormai. — Ludwig ⚪⚫ 🏴 (@Danibe23) July 27, 2022