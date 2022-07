Suarez annuncia attraverso i propri canali social la sua prossima squadra: ecco dove giocherà il ‘Pistolero’

Luis Suarez ha deciso il proprio futuro dopo l’addio all’Atletico Madrid. A comunicarlo è lo stesso ‘Pistolero’ sui social.

Come annunciato dall’uruguaiano, è stato raggiunto un pre-accordo col Nacional. L’ex Barça e Atletico tornerà così a casa, a Montevideo, nel club che lasciò nel 2006 per approdare in Europa. Questo l’annuncio dell’attaccante più volte accostato anche ai club di Serie A: “L’affetto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto ci ha toccato il cuore, per questo era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l’accordo definitivo”.

Suarez si appresta a tornare a vestire la maglia del Nacional Montevideo.