Ci siamo, vertice decisivo per Cristiano Ronaldo: nuovo indizio sull’addio

Sono ore decisive per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è arrivato a Carrington dove si svolgerà il vertice decisivo

Cristiano Ronaldo ha scritto pagine importantissime della storia del calcio, a livello europeo e mondiale, tanto da essere etichettato come uno dei più forti di sempre. E non è roba da poco.

È anche vero che le ultime stagioni sono state parecchio turbolente per l’ex Juventus sul calciomercato. Prima si è consumato l’addio proprio ai torinesi e il ritorno al Manchester United, in extremis negli ultimi giorni della sessione estiva. Poi, però, è di nuovo tutto cambiato, perché vestire la maglia dei Red Devils per la seconda volta non ha pagato i suoi frutti. Ora Ronaldo vuole di nuovo andare via e vuole giocare la Champions League. Un’esigenza che potrebbe concretizzarsi presto.

Vertice decisivo per il futuro: Cristiano Ronaldo è a Carrington

Ronaldo ha saltato il tour negli Stati Uniti con lo United, altro segnale che qualcosa non andava. Ora, però, è arrivato il momento della resa dei conti. Secondo quanto riporta ‘Marca’, infatti, sono ore cruciali, dato che l’attaccante è a Carrington e pronto al vertice decisivo con il club per il suo futuro. Inoltre, un nuovo indizio sull’addio è ben chiaro: CR7 si è presentato insieme al suo agente Jorge Mendes, il che spinge l’attaccante un po’ più vicino all’addio. Finora si è parlato di Chelsea, Bayern Monaco e Atletico Madrid per l’ex Juventus, ma nessuna pista si è ancora concretizzata.