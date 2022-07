Test a sorpresa in casa Atalanta: Palomino positivo al doping

Non arrivano buone notizie per Gasperini e la sua Atalanta: Josè Luis Palomino ha fallito un controllo a sorpresa, risultando così positivo. I dettagli

Siamo ancora in fase di preparazione estiva, con i club di Serie A che stanno sudando e lavorando in campo per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prima ufficiale della stagione prevista tra meno di un mese. Non arrivano però buone notizie per l’Atalanta di Gasperini, che ha da riscattare la stagione negativa dello scorso anno, concluso addirittura fuori da ogni competizione europea, come non accadeva da tempo.

In casa Atalanta va infatti registrato il caso Palomino, risultato positivo al test anti doping. Il difensore argentino ha fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia con la sostanza proibita che sarebbe il nandrolone come riportato dall’Ansa.

Proprio il Tribunale nazionale antidoping ha dunque sospeso il centrale sudamericano su istanza della Procura di Nado Italia. In merito alla questione Palomino si attendono naturalmente anche le controanalisi del caso.