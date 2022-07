Svolta in arrivo per Cristiano Ronaldo: sbarca in città e incontra il tecnico, il futuro sta per essere deciso

Per la seconda estate consecutiva, Cristiano Ronaldo deve decidere il suo futuro. Se lo scorso anno, negli ultimi giorni di mercato, arrivò l’addio alla Juventus e il ritorno al Manchester United, in questo caso la svolta potrebbe arrivare qualche settimana prima.

CR7 non sembra convinto di voler restare al Manchester United, anche se dai ‘Red Devils’ finora non hanno messo nei programmi la sua cessione. Del resto di offerte concrete non ne sono ancora arrivate: si è parlato di un sondaggio del Chelsea, ci sono le indiscrezioni sull’Atletico Madrid ma anche nulla che possa chiamarsi trattativa vera e propria. La svolta però potrebbe essere questione di giorni, almeno stando a quanto riferito da ‘The Athletic’: Ronaldo sta per arrivare in città e presto avrà un incontro con l’allenatore.

Calciomercato, Ronaldo arriva a Manchester: si decide il futuro

Cristiano Ronaldo, infatti, è in arrivo a Manchester per chiarire il proprio futuro. Non è chiaro se tornerà subito ad allenarsi con lo United agli ordini di ten Hag, ma è certo che nei prossimi giorni avrà un colloquio con il tecnico olandese. Un faccia a faccia dal quale arriverà la decisione sul futuro di CR7.

L’ex Juventus vuole una nuova esperienza, ma al momento è mancata una società che abbia trovato il modo per farsi avanti in maniera concreta. Anche per questo, al momento, secondo la stessa fonte le possibilità di permanenza di Ronaldo allo United sono alte. Nulla però ancora è deciso e il colloquio con ten Hag può dare un chiaro indizio su quel che accadrà nel futuro di CR7.