Rabiot ‘blocca’ la Juventus sul mercato: rifiutata l’offerta

Il mercato della Juventus non supero lo stallo, Rabiot tiene ancora tutto fermo: rifiutata una nuova offerta dal francese

Vi stiamo raccontando da giorni come il mercato dei bianconeri sia entrato in una fase di stallo e che per uscire sono necessarie delle uscite. Adrien Rabiot, la cui partenza darebbe nuova linfa sul mercato a ‘Madama’, intanto rifiuta un’altra proposta.

A riportarlo è il ‘Corriere di Torino’, che rivela come il francese abbia declinato un’importante offerta dell’Olympique Lione nei giorni scorsi. Rabiot non sarebbe rimasto convinto dall’OL perché non parteciperà alla prossima Champions League, che invece sarebbe un requisito fondamentale per il giocatore. La mamma-agente di Rabiot, intanto, lavora per trovare una soluzione in uscita: in tutto questo, il francese avrebbe un sogno stampato in mente.

Calciomercato Juventus, Rabiot rifiuta l’OL | Vuole il PSG

La volontà di Adrien Rabiot sarebbe molto chiara: ritornare al suo amato PSG. Una soluzione che aprirebbe a nuovi scenari per la Juventus, sopratutto se dovesse essere coinvolto anche Leandro Paredes in questa operazione. L’argentino è uno dei profili maggiormente graditi da Massimiliano Allegri e dalla dirigenza bianconera: uno scambio con Rabiot potrebbe essere la soluzione giusta.

Mamma Veronique, agente del centrocampista, continua a lavorare per trovare l’incastro giusto. Il giocatore, non avendo preso parte alla tournée americana per motivi personali, è rimasto a Torino dove si sta allenando in vista della prossima stagione. Insomma, il fronte Rabiot è da monitorare con grande attenzione perché nelle prossime settimane la sua cessione potrebbe accendersi.