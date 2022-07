ESCLUSIVO Inter | Agente Lazaro: “Non ci sono grandi differenze”

Grande fermento intorno al calciomercato Inter in entrata e in uscita. Parla l’agente di Lazaro che Inzaghi ha schierato titolare contro il Lens

Una sconfitta al novantesimo che non turba le notti di Simone Inzaghi. Prosegue il lavoro di preparazione al nuovo campionato da parte dell’Inter, reduce dalla gara amichevole di sabato contro il Lens persa 1-0.

In attesa di riavere tutta la rosa a disposizione e qualche rinforzo dal mercato, il tecnico nerazzurro ha avuto comunque qualche buona indicazione da diversi giocatori. Tra i migliori in campo alcune certezze come Alessandro Bastoni in difesa e Marcelo Brozovic a centrocampo, ma va sottolineata anche la bella prestazione di Valentino Lazaro. Complice l’assenza dell’acciaccato Gosens, il Nazionale austriaco è stato schierato a sinistra, dove si è fatto notare sia in difesa con una diagonale che ha evitato un gol, sia in attacco con un assist a Lukaku intercettato di un soffio dal portiere avversario. Per fare il punto sulla sua situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo procuratore: “Lazaro è felice per la partita che ha fatto contro il Lens, se anche Inzaghi è soddisfatto dovete chiederlo al mister – ha detto Max Hagmayr ai nostri microfoni, dribblando le domande sul suo futuro all’Inter o in prestito – Esterno a sinistra? A Valentino piace giocare sia a destra che sull’altra corsia, non ci sono grandi differenze per lui”.