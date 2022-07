Calciomercato Inter, incontro col presidente per Lautaro Martinez

L’Inter guarda con ottimismo alla prossima stagione, ma occhio ad eventuali assalti da parte di big europee per i gioielli di Inzaghi. Il Real Madrid ha bisogno di un colpo

Il grande calcio si prepara a riaccendere i motori, mentre i tifosi in questo periodo si dividono tra calciomercato e amichevoli, utili a testare lo stato di forma. Lo sa bene l’Inter di Simone Inzaghi, che va a caccia dello scudetto vinto dal Milan, mentre in Europa l’attenzione è sempre altissima soprattutto sul Real Madrid, campione d’Europa e di Spagna in carica che però ha perso un’amichevole contro i rivali di sempre del Barcellona che ha fatto già storcere il naso.

La squadra di Carlo Ancelotti è infatti a caccia di risposte ai problemi emersi in questi giorni. Il ‘Clasico’ in particolare ha fatto emergere delle criticità che allenatore e presidente proveranno presto a risolvere. Nonostante le parole di chiusura sul mercato in entrata pronunciate dallo stesso tecnico di Reggiolo, sembra che la situazione possa prendere una svolta radicale.

Calciomercato Inter, il Real Madrid ha bisogno di un attaccante: quattro nomi tra cui Lautaro Martinez

Le carenze evidenziate sono infatti riscontrabili in attacco, dove in assenza di Karim Benzema manca un altro centravanti di alto profilo che possa giocare partite importanti. Contro il Barça ne Hazard da falso nueve, ne tantomeno Mariano Diaz, Vinicius, Rodrygo e Asensio sono riusciti a sopperire all’assenza del bomber francese. Mancano dunque gol in assenza di Benzema e il Clasico di Las Vegas in questo senso ha aperto gli occhi. Secondo quanto evidenziato da ‘madrid-barcelona.com’ dopo la partita c’è stato un incontro tra Florentino Perez e Carlo Ancelotti per trovare una soluzione. Borja Mayoral dovrebbe andar via, e visto che dalla panchina non arrivano garanzie potrebbe quindi servire un altro centravanti di livello.

Il portale fa ben 4 nomi di attaccanti che possano condividere spazio col francese: Raul de Tomas (Espanyol), Amine Gouiri (Nizza), Lautaro Martínez (Inter) e Alexander Isak (Real Sociedad). Fa quindi strano leggere anche il nome dell’argentino di Inzaghi che però è fulcro centrale del progetto interista.

Il problema principale è che non accetterebbe un ruolo secondario al di là del fatto che l’Inter non vuole cederlo e lo ha valutato non meno di 80 milioni di euro, cifra che il Real Madrid non vuole raggiungere. Per tantissimi motivi dunque il ‘Toro’ non può essere il candidato giusto per la squadra di Ancelotti.