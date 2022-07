Inter alle prese con il ‘rebus’ Skriniar, sul futuro del centrale nerazzurro c’è chi si sbilancia in maniera piuttosto netta

Dopo aver visto sfumare, la scorsa settimana, sia Dybala che Bremer, il mercato dell’Inter vive una fase di stallo. Sembra essersi momentaneamente raffreddato anche il possibile addio di Skriniar, anzi i nerazzurri stanno riflettendo sull’opportunità di trattenerlo e non cedere alle lusinghe del Psg, che ad ogni buon conto non ha accontentato, finora, le richieste del club milanese.

Dopo Handanovic, anche Alessandro Bastoni si esprime a favore della permanenza dello slovacco. Sulle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, il centrale interista spiega: “Milan si è integrato perfettamente negli anni, insieme abbiamo costruito un bel reparto. In più è il mio migliore amico nel gruppo, sarebbe un peccato andasse via. Penso che potremo fare ancora grandi cose insieme”. Lo stesso Bastoni, conferma di voler restare a lungo in nerazzurro e diventare una bandiera: “Non ho mai avuto nessun dubbio nel non voler lasciare l’Inter, conta molto per me che la società abbia voluto blindarmi. Qui mi trovo alla grande, perché dovrei andare altrove? Mi vedo qui per tanti anni con questa maglia”.

Sulla corsa scudetto: “La Juventus si è rinforzata molto, è vero come dice Bonucci che è tornata. Ma è vero anche che l’Inter non se ne è mai andata. Abbiamo già vinto lo scudetto, abbiamo tutto per ripeterci e siamo anche più forti dell’anno scorso”.