Salta De Katelaere, il Milan piazza il colpo in Serie A

Il Milan non riesce a sbloccare l’affare De Ketelaere ed allora ha già pronta l’alternativa: Maldini piazza il colpo in Serie A

Il mercato del Milan non si sblocca. I rossoneri sono fermi ad Origi, arrivato gratis dopo la fine del suo contratto con il Liverpool.

Pioli prepara il campionato ed attende i rinforzi: serve un difensore, sarebbe cosa gradita un centrocampista visto l’addio di Kessie, ma è soprattutto il trequartista la priorità attuale dei campioni d’Italia.

La trattativa per De Ketelaere continua ma non si sblocca ed allora per Maldini potrebbe essere arrivato il momento di mollare la presa e virare su un altro obiettivo. Di alternative del resto non mancano tra occasioni e possibili colpi a sorpresa. Proprio su questo si è soffermato il sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it. Ai nostri utenti abbiamo posto questa domanda: “Milan, non si sblocca il colpo De Ketelaere: i rossoneri pronti a virare su un altro obiettivo, su chi dovrebbero puntare come colpo per la trequarti?”

Calciomercato Milan, Berardi per la trequarti: il sondaggio di CM.IT

Niente fascino straniero, è italiano il colpo che dovrebbe piazzare il Milan al posto di De Ketelaere. Se Zielinski raccoglie il 19% di consensi e il 20% dei voti va su Asensio, c’è un calciatore che supera tutti in fatto di preferenze: si tratta di Domenico Berardi che raccoglie il 30% di preferenze, facendo meglio anche di Ziyech, fermo al 29%. E’ l’attaccante del Sassuolo il nome giusto per la trequarti del Milan.