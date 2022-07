Juventus-Guadalajara 2-0, Allegri ok con i ‘baby’ De Graca e Compagnon

Juventus-Guadalajara 2-0, la tournée bianconera negli Stati Uniti si apre con un successo contro i messicani: a segno i due giovani

La Juventus inaugura la tournée americana con un successo per 2-0 contro i messicani del Chivas Guadalajara. Nella notte, il match che regala primi riscontri positivi a Massimiliano Allegri.

Un gol per tempo, segnato dai giovani De Graca, al 10′, e Compagnon, all’80’. Il tecnico livornese lascia in panchina Vlahovic e schiera da titolari Gatti, Pogba e Di Maria in un 4-3-1-2 con diversi giovani dell’Under 23. L’argentino comunque subito in gran forma, anche il francese si esprime già su buoni livelli. Si vede Bremer nel secondo tempo, i bianconeri si preparano ora ai prossimi match decisamente più impegnativi con Barcellona e Real Madrid.