DIRETTA Amichevole Zalaegerszeg-Milan | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘ZTE Arena’ tra il Zalaegerszeg di Moniz ed il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan fa visita al Zalaegerszeg in una gara valida come amichevole precampionato a tre settimane esatte dalla prima giornata di Serie A che vedrà i rossoneri impegnati contro l’Udinese.

Da un lato i campioni d’Italia di Pioli vogliono dare seguito al bel successo in trasferta contro i tedeschi del Colonia per 2-1 nella prima uscita ufficiale per verificare i progressi fatti finora. Dall’altro i biancoblu di Moniz sono invece all’ultimo test match prima dell’inizio del campionato ungherese previsto venerdì prossimo, dopo aver ottenuto due vittorie, un pareggio ed una sconfitta contro avversari di pari rango. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘ZTE Arena’ in tempo reale.