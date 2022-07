Non solo l’addio di Mertens, altro annuncio di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli: dall’addio di Mertens ai colpi in entrata come Kim e Simeone

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato del calciomercato che ridisegnerà la squadra di Spalletti. Il patron azzurro a ‘Kiss Kiss Napoli’ ha fatto il punto sulle operazioni in entrata e in uscita del club partenopeo: “Il calcio Napoli è un’idea meraviglioso, non ha bisogno di essere sistemato. E’ vivo, vegeto, fortissimo. Forse sono stato mal interpretato. Ho parlato in passato del vil moneta: la maglia azzurra deve essere considerata dal tifoso la propria pelle. Chi è più tifoso di un giocatore che viene a giocare nel Napoli: lui deve identificarsi in questa pelle. Quando a un certo punto vedi che scompaiano e parlano solo di aumento di stipendio, quando già sono dei privilegiati, e magari poi vanno a finire in campionati misconosciuti solo per ‘vil moneta’ ci rimani male”.

KOULIBALY – “Mi ha detto che voleva andare perché aveva solo pochi anni di carriera. Al Chelsea non abbiamo potuto dire di no perché a Koulibaly, anche se avessi insistito come fatto, non gli avrei fatto cambiare idea. Uno deve essere anche riconoscente e non può trincerarsi sempre dietro un no”.

MERTENS – “A volte dobbiamo andare contro il desiderio del tifoso. Mertens si è proposto per un altro anno perché sa che ha 35 anni e prima o poi deve ritirarsi. Se ne fa una questione di vil denaro, devo dire no. Se dovessi pagare una cifra sproporzionata a Mertens, mancherebbe nel bilancio quanto serve per prendere dei giocatori più giovani. Lo possiamo salutare? Sì: quando gli ho offerto 4 milioni e mezzo lordi e li ha rifiutati gli ho detto che non lo ringraziavo, ma non potevamo andare contro l’esigenza di acquistare giocatori giovani”.

