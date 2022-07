Juventus insaziabile: lo porta via al Milan

L’intreccio di mercato coinvolge Juventus e Milan: i bianconeri insaziabili, lo portano via ai rossoneri

La Juventus compra, il Milan resta a mani vuote. Potrebbe essere il risultato di un intreccio di mercato che vede coinvolti i due club italiani.

Bianconeri e rossoneri sono alle prese con il calciomercato con Allegri che vuole completare l’opera iniziata con il tris Pogba-Di Maria-Bremer e Pioli che, dopo Origi, attende rinforzi importanti praticamente in ogni reparto.

Proprio le esigenze delle due società potrebbero intrecciarsi. Tra le necessità della Juventus c’è quella di arrivare ad un regista che possa completare il reparto che vede in Pogba il suo perno principale. Il nome in cima alle preferenze di Cherubini è quello di Leandro Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain. Proprio per l’argentino, ex Roma, negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con Rabiot, calciatore che i bianconeri potrebbero sacrificare. Il problema è rappresentato dalla scelta della società parigina: a Parigi, infatti, sono pronti a cedere Paredes, senza però alcun tipo di scambio ma per un’offerta esclusivamente economica. Ed è qui che entra in ballo il Milan.

Calciomercato Juventus e Milan, intreccio con il Psg

L’idea del Psg, infatti, è quella di sfruttare la cessione di Paredes per racimolare il tesoretto utile a dare l’assalto decisivo a Renato Sanches. Il centrocampista portoghese è da tempo al centro di un duello di mercato tra la società parigina e il Milan. In particolare il Psg ha la necessità di cedere qualche elemento della rosa di Galtier per chiudere l’affare e con l’addio di Paredes, destinazione Juventus, avrebbe i margini di manovra necessari per premere sull’acceleratore e superare la concorrenza rossonera. Insomma con Paredes alla Juventus, il Milan rischia di vedere sfumare in maniera definitiva le possibilità di arrivare a Renato Sanches.