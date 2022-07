Allarme Serie A, rinvio per la prima giornata: c’è l’annuncio UFFICIALE

Allarme in Serie A lanciato dal presidente della Lega Lorenzo Casini: l’inizio del campionato potrebbe essere rinviato

Il mercato è ancora nel vivo e lo sarà per oltre un mese, ma intanto il momento dell’inizio del campionato di Serie A si avvicina.

Complice il Mondiale che si disputerà tra novembre e dicembre (e che purtroppo vedrà l’Italia solo spettatrice), la stagione inizierà prima per poi fermarsi per due mesi tra novembre e gennaio.

La Serie A dovrebbe partire il weekend tra il 13 e il 14 agosto ma il condizionale è d’obbligo viste le parole del presidente della Lega Lorenzo Casini riportate da ‘Sky’. Il numero uno dei club del massimo campionato fa scattare l’allarme sul possibile rinvio della prima giornata. “C’è preoccupazione per il clima e le alte temperature degli ultimi giorni. Dovessero persistere, sarebbe molto difficile iniziare la Serie A il 13 agosto”.

Serie A, Casini ipotizza il rinvio del campionato

Il presidente Casini ipotizza quindi il rinvio della prima giornata di Serie A nel caso in cui le temperature di questi giorni dovessero perdurare anche nei prossimi giorni. Un eventuale rinvio sarebbe poi da mettere in relazione con le date internazionali: “Si tratterà di una stagione anomale per via della pausa dovuta ai Mondiali: sarà triste assistervi senza l’Italia. Questo però sarà un monito per investire di più sui giovani italiani nel nostro campionato”.