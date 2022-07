Dopo il colpo Bremer, una delle priorità della dirigenza della Juventus è il vice Vlahovic. Tutti gli aggiornamenti

“Di Maria e Pogba sono straordinari, abbiamo un giovane come Gatti e poi ci sono altri giovani che devo valutare. Sono molto contento dell’arrivo di Bremer, giocatore fisico e con le caratteristiche che cercavamo”.

In conferenza stampa all’arrivo negli Stati Uniti, Massimiliano Allegri si è detto entusiasta dei primi colpi messi a segno dalla dirigenza della Juventus. Ovviamente, il mercato in entrata non è ancora finito e tra le priorità di Cherubini e Arrivabene c’è anche un vice Vlahovic. Come confermato da ‘Tuttosport’, il preferito del tecnico è Alvaro Morata: Allegri lo rivuole con sé e il club bianconero continua a lavorare sottotraccia per riportarlo a Torino. Un punto d’incontro con l’Atletico Madrid potrebbe arrivare intorno ai 20 milioni di euro, con i ‘Colchoneros’ che vogliono prima capire la fattibilità dell’operazione Cristiano Ronaldo. Due le alternative per la dirigenza: Arnautovic, nonostante il muro del Bologna, e il ‘Gallo’ Belotti a parametro zero. Sull’ex capitano del Torino è piombato il Borussia Dortmund dopo lo stop di Haller.