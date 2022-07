Dopo la beffa per Bremer, ecco la contromossa di Marotta: pronto un contratto da top player

L’Inter guarda avanti dopo la beffa Bremer e pianifica già le prossime mosse del calciomercato estivo.

“È molto importante, per me è fondamentale che lui rimanga con noi. Non possiamo perdere altri pezzi. Io lo vedo ogni giorno tranquillo e sereno ad Appiano”. Dopo l’appello dei tifosi con annesso striscione, anche il capitano, Samir Handanovic, ha mandato un messaggio alla dirigenza sul futuro di Milan Skriniar. Perso il difensore brasiliano, passato dal Torino alla Juventus, il club nerazzurro è al lavoro per blindare in fretta l’ex Sampdoria. Il PSG è avvisato: adesso per lo slovacco serviranno oltre 80 milioni di euro, un’offerta più che irrinunciabile, perché in arrivo c’è anche il prolungamento contrattuale con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Marotta blinda Skriniar: pronto il rinnovo

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, c’è già l’intesa di massima tra l’Inter e l’entourage di Skriniar per un accordo sul rinnovo con base fissa superiore ai 5 milioni più bonus a stagione. Con ogni probabilità si aspetterà settembre o i mesi successivi per mettere tutto nero su bianco, ma la volontà dei nerazzurri è chiara: al difensore è stato promesso un contratto alla pari con quelli già firmati dagli altri big, Bastoni, Barella, Brozovic e Lautaro Martinez. L’Inter è pronta ad accontentare Skriniar e i suoi tifosi.