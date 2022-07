Inter, UFFICIALE: operazione al ginocchio sinistro

Operazione al ginocchio sinistro eseguita questa mattina: intervento riuscito, il comunicato ufficiale dell’Inter

Operazione perfettamente riuscita. L’Inter ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Dalbert.

L’esterno brasiliano, rientrato dal prestito dal Cagliari, è stato sottoposto questa mattina “ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, presso l’Istituto Clinico “Humanitas” di Rozzano”. Come si legge nella nota pubblicata dalla società nerazzurra “l’intervento è perfettamente riuscito, nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa”.

L’infortunio rimediato dal 28enne ha fatto tramontare le trattative per una sua cessione. Il calciatore ora seguirà l’iter riabilitativo in nerazzurro poi, una volta tornato in campo, proverà a conquistare spazio nella rosa di Inzaghi o – più probabilmente – valuterà la possibilità di intraprendere una nuova esperienza in un altro club.