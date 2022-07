Matteo Politano, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti, ha accusato un problema al ginocchio durante il ritiro di Dimaro: le ultimissime notizie

Qualche problemino per il Napoli di Luciano Spalletti in quel di Dimaro, località dove gli azzurri sono in ritiro in vista della prossima stagione, quella che potrebbe significare un ridimensionamento, almeno dal punto di vista del monte ingaggi, per la società di Aurelio De Laurentiis.

Uno dei giocatori sulla lista dei trasferimenti, ma che veste ancora la maglia del Napoli, è senza dubbio Matteo Politano, attaccante esterno anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini.

Napoli, le condizioni di Matteo Politano

L’ex giocatore dell’Inter, durante l’allenamento mattutino, iniziato con una fasciatura al ginocchio, si è fermato per un problemino proprio in quel punto ed ha proseguito il lavoro a parte, a differenza della parte restante del gruppo.

L’infortunio non è da ricondurre ad uno scontro di gioco, resta da valutare la condizione di Politano e i tempi per rientrare al 100% e a pieno regime.