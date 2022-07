DIRETTA Sporting-Roma 2-2 | Pellegrini rimette in equilibrio il match! LIVE

Nel primo giorno da giocatore giallorosso di Dybala, Calciomercato.it seguirà Sporting-Roma in tempo reale

Dopo aver contribuito a suon di telefonate al colpo Paulo Dybala, Josè Mourinho continua a lavorare sodo nel ritiro portoghese per tirare a lucido i propri giocatori. In attesa che la Joya argentina si metta al paro coi nuovi compagni, la Roma scende in campo alle 21 per la quarta amichevole stagionale (la terza in Portogallo).

Dopo la doppia vittoria per 2-0 contro Sunderland e Portimonense, i giallorossi affrontano una rivale di tutto rispetto come lo Sporting Clube de Portugal. Una sfida che Rui Patricio vivrà da grande ex della serata. Oltre all’ex numero 10 juventino, le attenzioni degli addetti ai lavori saranno rivolte anche a Nicolò Zaniolo, in gol nelle prime uscite stagionali e apparso in grande spolvero. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho