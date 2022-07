Cristiano Ronaldo, ex attaccante della Juventus, potrebbe vestire la maglia dell’Atletico Madrid e fare un favore a Massimiliano Allegri: le ultime di calciomercato

Il futuro di Cristiano Ronaldo, in questa finestra estiva di calciomercato, può cambiare un’altra volta dopo quanto accaduto nella scorsa stagione. Il centravanti portoghese, che per tre stagioni ha vestito la maglia della Juventus, ha indossato nell’ultima annata la casacca del Manchester United.

Con i Red Devils, Ronaldo ha alternato prestazioni di altissimo livello a qualche partita incolore in una stagione che si è conclusa senza qualificazione in Champions League per la squadra allenata da Rangnick, ora passata nelle mani di Erik Ten Hag. CR7 non può stare senza la Coppa dei Campioni e, per questo, ora potrebbe passare, clamorosamente, all’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Ronaldo, sin dai tempi del Real Madrid, ha una rivalità storica con i Colchoneros. L’attaccante lusitano è stato praticamente la maledizione in Spagna e, soprattutto, in Champions dell’allenatore argentino dell’Atletico Madrid che ora sarebbe sempre più vicino ad averlo in squadra, come riportato da ‘El Gol Digital’.

Calciomercato Juventus, CR7 ‘aiuta’ Allegri

L’arrivo all’Atletico Madrid di Cristiano Ronaldo potrebbe aprire uno scenario decisamente favorevole alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese infatti stravede per Alvaro Morata, attaccante spagnolo tornato nella sponda biancorossa della capitale iberica. L’Atletico Madrid non ha raggiunto l’accordo con la Vecchia Signora per l’ex Chelsea, la richiesta è infatti di 35 milioni, ma, con l’approdo di Ronaldo, potrebbe abbassare le pretese e scendere fino a 25 milioni, una cifra decisamente più accessibile per la Juve.