Presente anche una clausola rescissoria nel nuovo contratto che legherà Dybala alla Roma

È il giorno di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha scelto la Roma e nelle prossime ore diventerà ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso.

L’ex Juventus arriva da svincolato ed è già atterrato in Portogallo, dove raggiungerà Mourinho e la squadra per iniziare la preparazione estiva e la sua nuova avventura in Serie A. “Sono molto felice. La maglia numero 10 di Totti? Ne parlerò dopo. Sorpresa”, sono state le primissime parole rilasciate dalla ‘Joya’.

Come raccontato da Calciomercato.it, per Dybala è pronto un ingaggio da 4 milioni e mezzo di euro più bonus a stagione. Ma non solo. Sarà infatti presente nel nuovo contratto anche una clausola rescissoria, compresa tra i 20 e i 30 milioni di euro. Mancano ormai solo le visite mediche di rito e le firme prima dell’annuncio ufficiale.