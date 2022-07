ESCLUSIVO | Sprint Milan per Tanganga: le ultime tra summit, prezzo e formula

Il Tottenham di Conte è pronto a lasciar partire Tanganga. Il Milan è pronto ad affondare il colpo per il giovane difensore inglese

Un altro difensore inglese, dopo Fikayo Tomori, potrebbe vestire la maglia del Milan. Parliamo di Japhet Tanganga, classe ’99 londinese che il Tottenham targato Antonio Conte è disposto a lasciar partire in questa sessione estiva.

I rossoneri apprezzano molto Tanganga e per questo sono pronti ad affondare il colpo per regalare a Pioli, dopo che è sfumato Botman, il rinforzo per la difesa tanto desiderato. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, è stato fissato alla prossima settimana a Milano un summit con tutte le parti in causa per cercare di trovare una quadra sulla formula e uno sconto rispetto ai 30 milioni di euro richiesti dagli ‘Spurs’. Maldini e Massara vogliono affettare i tempi visto la concorrenza, provando a chiudere l’operazione con la formula del prestito più obbligo di riscatto.