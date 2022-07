Borussia Dortmund, tumore ai testicoli per Haller: il comunicato

Sebastian Haller si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato un tumore ai testicoli: il comunicato del Borussia Dortmund

Ansia per Sebastien Haller. L’attaccante del Borussia Dortmund ha lasciato il ritiro del club in Svizzera e ha fatto ritorno in Germania per svolgere alcuni esami medici che hanno evidenziato la presenza di un tumore ai testicoli.

A comunicarlo la stessa società tedesca con una nota diramata nella giornata odierna in cui si legge anche che “nei prossimi giorni si svolgeranno ulteriori esami presso un centro medico specializzato”. Nel comunicato sono presenti alcune dichiarazioni del direttore sportivo Sebastian Kehl: “Questa notizia è stata uno choc per Sebastien Haller e per tutti noi. L’intera famiglia del Borussia augura a Sebastien una completa guarigione il prima possibile”.

“Il Borussia Dortmund chiede che venga rispettata la privacy del giocatore e della sua famiglia – si legge nella nota – e che non vengano fatte domande. Non appena avremo ulteriori informazioni, vi terremo informati d’accordo con il giocatore”.