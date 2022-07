DIRETTA Amichevole Napoli-Perugia 0-0 | Si comincia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match di Dimaro tra il Napoli di Spalletti e il Perugia di Castori in tempo reale

Il Napoli affronta il Perugia in Trentino Alto Adige in una gara valida come amichevole estiva in vista dell’inizio del campionato di Serie A e di quello di Serie B previsto tra meno di un mese.

Da una parte gli azzurri di Spalletti, ancora in attesa di rinforzi sul mercato, vogliono testare la loro preparazione contro un avversario significativo dopo il netto 10-0 impartito ai dilettanti del Basso Aunania. Dall’altro anche per i biancorossi di Castori si tratta del primo test match importante dopo le goleade 8-0 e 7-0 rifilate rispettivamente al Sottocastello ed al Real Vicenza. Calciomercato.it vi offre la sfida di Dimaro in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Napoli-Perugia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ruiz; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onishenko, Iannoni, Angori; Dembele, Melchiorri. All. Castori