Ritorno di fiamma per Duvan Zapata, addio alla Serie A

Duvan Zapata di nuovo al centro di rumors di calciomercato, il colombiano può dire addio all’Atalanta per vestire bianconero

L’Atalanta, per la prima volta fuori dall’Europa dopo diverse stagioni di altissimo profilo, prova a ripartire con Gasperini ancora in panchina per un nuovo ciclo. Ma sono tanti gli interrogativi sul futuro dei bergamaschi.

Diverse cose sono cambiate e il processo di rinnovamento che si sta avviando può portare nuova linfa ai nerazzurri, ma anche togliere diverse certezze. Una di queste, negli ultimi quattro anni, è stato Duvan Zapata, la cui mancanza per il lungo infortunio, nell’ultima stagione, si è avvertita eccome. Una stagione da appena 32 presenze e 13 reti, le sue doti sono indubbie ma non è detto che il suo futuro sarà ancora al Gewiss Stadium.

Calciomercato Atalanta, Duvan Zapata torna nel mirino del Newcastle

Torna a farsi vivo l’interessamento del Newcastle, che aveva già sondato il terreno nei mesi scorsi. I ‘Magpies’, che stanno costruendo una squadra per andare all’assalto dei primissimi posti della Premier League, vogliono mettere le mani su un attaccante di spessore. Oltretutto il giocatore, a 31 anni, pensa a un’esperienza in Premier League. E non solo. Di fronte alla giusta offerta, l’Atalanta, come riportato da ‘caughtoffisde.com’, in Inghilterra, potrebbe anche lasciarlo andare senza troppi rimpianti. La sua valutazione, al momento, si aggira sui 30 milioni di euro.