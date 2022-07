Ore caldissime per il calciomercato di Juventus e Milan. Da de Ligt a De Ketelaere, ecco le ultimissime nella diretta Twitch della CMIT TV

Le prossime ore, i prossimi giorni saranno importantissimi se non decisivi per il futuro di de Ligt e per quello, in chiave rossonera, di Charles De Ketelaere. Proprio il calciomercato di Juventus e Milan è stato al centro delle discussioni nella diretta Twitch della CMIT TV.

Si è partiti da Matthijs de Ligt: “A breve il Bayern farà una offerta ufficiale di circa 90 milioni – ha detto Rudy Galetti, ‘esperto’ di mercato, alla CMIT TV – Il Bayern voleva chiudere per Lewandowski per andare poi a definire l’affare con la Juventus. I tedesci si avvicineranno molto a 90 milioni”.

Dalla Juve al Milan, con la questione nuovo difensore: “Su Tanganga si aspetta ok di Paratici al prestito con diritto, poi si cercherà di convincere il giocatore che ha tante richieste – ha sottolineato lo stesso Galetti prima di spostarsi sul tema De Ketelaere – 30 milioni non bastavano, ma una offerta sui 35 con gran parte di bonus. L’accordo con il giocatore fa tirare la corda al Brugge, dopo la Supercoppa belga potrebbero esserci novità. Stessa cosa su Ziyech, per cui si continua a lavorare. Le trattative sono molto ben avviate”.

CASO BLUE SKY – “Se non ci fosse stata da gestire questa situazione legata a Blue Sky, avresti avuto un tema in meno sul tavolo, ma è qualcosa che è già stato risolto – ha specificato Galetti – Sul mercato il Milan nella nuova gestione ha abituato ad un mercato sottotraccia e con poco clamore, affondando al momento giusto. Fa poco spettacolo e l’hype non è così alto, ma i tifosi del Milan devono secondo me stare tranquilli, sia nel caso specifico che in generale. Potevano essere forse più dinamici, ma il mercato credo proseguirà con il solito ritmo per poi affondare il colpo al momento giusto”.