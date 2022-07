Robert Lewandowski ha scritto la storia del Bayern Monaco. Il bomber ora è al passio d’addio: il messaggio dell’attaccante prossimo a vestire la maglia del Barcellona

Robert Lewandowski non è un calciatore come gli altri per il calcio europeo, e ancor di più per il Bayern Monaco in cui ha alzato trofei e segnato la storia del club.

Ora è arrivato il momento di un nuovo capitolo, una svolta epocale per la carriera del calciatore che ha intenzione di confrontarsi con una nuova sfida. Quella che lo conduce direttamente nel cuore dell’attacco del Barcellona. Oggi è stato il giorno più toccante, quello dei saluti, dopo anni stupendi e che l’hanno portato a essere tra i migliori del mondo nel suo ruolo.

Lewandowski saluta il Bayern: il messaggio dell’attaccante

Lewandowski lascia il Bayern e va al Barcellona. Il polacco ha affidato il suo messaggio d’addio ai microfoni di ‘Sky Sports’: “Tornerò e dirò un vero addio a tutti i dipendenti. Non ho avuto molto tempo per prepararmi… Questi otto anni sono stati speciali e non si possono dimenticare. Sono stato benissimo a Monaco. Andrò via presto, ma dopo il ritiro tornerò a salutarvi come si deve e a sistemare alcune cose. Ho detto addio ai ragazzi in campo oggi e non ero preoccupato per un infortunio in allenamento. Volevo mantenermi in forma e allenarmi di nuovo con i ragazzi”.