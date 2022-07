Ufficiale l’approdo di Federico Bernardeschi a Toronto: il giocatore azzurro raggiunge Insigne e Criscito

Dopo Insigne e Criscito, a Toronto approda un altro italiano. Federico Bernardeschi ha infatti firmato un nuovo contratto che lo legherà alla società canadese con un contratto da Deisgnated Player, fino al 2026.

Vi avevamo raccontato come l’affare fosse ormai cosa fatta. Mancava sostanzialmente solo l’ufficialità. Un segno di come sia ambizioso il progetto della società canadese, guidata da Bob Bradley, desiderosa di ottenere successi non solo nell’ambito nazionale in Mls, ma anche continentale, puntando alla Concacaf Champions League.

Questo il comunicato del club:

“Il Toronto FC ha annunciato oggi che il club ha ingaggiato l’ala della nazionale italiana Federico Bernardeschi come Designated Player fino al 2026. Bernardeschi sarà aggiunto al roster della squadra in attesa del suo International Transfer Certificate (ITC) e del permesso di lavoro. Secondo la politica della squadra e della Major League Soccer, i termini del contratto sono riservati”.