Il ritorno di Pogba alla Juventus non convince a pieno tutti: arriva una bocciatura pesante per l’ex centrocampista del Manchester United

Il ritorno di Paul Pogba ha portato tanto entusiasmo in casa Juventus. A maggior ragione considerando l’operazione a parametro zero e che, contemporaneamente, è sbarcato a Torino anche Angel Di Maria. Due rinforzi di grande valore per mister Massimiliano Allegri, il quale li aveva indicati come priorità assolute alla dirigenza bianconera.

Il centrocampista francese, che indosserà ancora la maglia numero 10, ha fatto una scelta di cuore. “Sono tornato, perché avevo bisogno di ritrovare la gioia di giocare a calcio. È inspiegabile l’atmosfera che c’è in questo club. Mi sento felicissimo e impaziente, non vedo l’ora di cominciare a giocare con i compagni“, così si era (ri)presentato il classe ’93 qualche giorno fa. I tifosi della ‘Vecchia Signora’ potranno ammirare di nuovo da vicino le giocate di uno dei loro beniamini e, inevitabilmente, l’entusiasmo è alle stelle.

Juventus, Focolari su Pogba: “Negli ultimi anni ha fallito”

Il trasferimento in questione, però, non convince a pieno il giornalista Furio Focolari, il quale si pone dei dubbi in merito alla buona riuscita sul campo: “Ad oggi, la Juventus non è favorita per lo scudetto – ha dichiarato a ‘Radio Radio’ -. Bisognerà vedere anche come rientrerà Pogba. Io non penso che il nostro campionato sia semplice. Su Di Maria non ho nessun dubbio sul fatto che sarà straordinario, almeno fino al Mondiale. Pogba, invece, negli ultimi anni sappiamo che ha praticamente fallito. Può essere che tornerà come prima, ma non è detto. Poi aspetto di conoscere il sostituto di de Ligt, prima di dire che la Juventus è da scudetto“.