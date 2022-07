Accelerata improvvisa: la Juventus rimane a secco. Sfuma l’obiettivo di mercato per la formazione di Allegri

Sgarbo di Diego Pablo Simeone alla Serie A e nello specifico alla Juventus. Blitz dell’Atletico Madrid che accontenta il tecnico argentino sul mercato.

I ‘Colchoneros’ hanno accelerato per Nahuel Molina, sempre più vicino al trasferimento nella capitale spagnola. Come riporta il quotidiano ‘AS’, l‘Atletico sarebbe a un passo per chiudere il trasferimento del 24enne laterale argentino in forza all’Udinese. Niente da fare quindi per la Juve, da mesi sulle tracce del giocatore.

A spuntarla – a meno di sorprese – sarà quindi l’Atletico Madrid, che da settimane lavora al colpo Molina per sostituire Trippier sulla destra, con l’inglese che aveva lasciato i biancorossi nel mercato di gennaio. Andrà quindi a buon fine il pressing sul nazionale albiceleste di Simeone, estimatore di vecchia data del classe ’98.

Calciomercato Juventus, Molina all’Atletico Madrid: Simeone batte Allegri

Il ‘Cholo’ ha spinto forte per avere a disposizione Molina e strapparlo alla concorrenza delle italiane, Juventus in primis. Nei prossimi giorni verranno definiti gli accordi con l’Udinese per il passaggio dell’argentino all’Atletico.

Oltre a un assegno cash da 20 milioni di euro, il sodalizio madrileno metterebbe sul piatto anche il cartellino di Nehuen Perez, già nell’ultima stagione in prestito nelle fila del sodalizio friulano. Simeone supera così la concorrenza della Juventus, in pressing su Molina e possibile erede di Cuadrado nei piani della dirigenza della Continassa e di mister Allegri. L’esterno ex Boca Juniors è destinato quindi a lasciare la Serie A dopo due stagioni a Udine, condite da 9 reti e 10 assist.