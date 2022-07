Amichevole, la cronaca di Roma-Sunderland 2-0

Calciomercato.it vi offre il match amichevole del ‘Municipale’ tra la Roma di Mourinho e il Sunderland di Neil in tempo reale

La Roma affronta il Sunderland ad Albufeira in una gara valida come amichevole precampionato, prima uscita ufficiale dei giallorossi nella tournée in terra portoghese.

Da una parte i capitolini di Mourinho, vincitori dell’ultima Conference League, sono al primo test ufficiale dopo la sgambata contro i dilettanti del Trastevere. L’occasione per vedere all’opera i nuovi arrivati Svilar e Matic. Dall’altra i ‘Black Cats’ di Neil, neo promossi in Championship (la serie B inglese), sono alla seconda uscita stagionale dopo il successo sul Gateshead. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Municipale’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Roma-Sunderland

ROMA (3-4-3): Svilar; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Veretout, Zalewski; Perez, Shomurodov, El Shaarawy. All. Mourinho

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Gooch, Winchester, Batt, Cirkin; Matete, O’Nien; Diamond, Embleton, Clarke; Dajaku. All. Neil