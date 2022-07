Il futuro di Mesut Ozil è stato ormai definto. Il centrocampista ha deciso di rimanere in Turchia. Ufficiale il passaggio al Basaksehir

Si è chiusa l’esperienza di Mesut Ozil con il Fenerbahce, anche se non nel migliore dei modi. Infatti il centrocampista ex Arsenal e Real Madrid ha lasciato il club gialloblu rescindendo il contratto, dopo essere finito fuori rosa.

Per la prossima stagione però Ozil ha deciso di rimanere in Turchia, spostandosi però all’Istanbul Basaksehir, club che giocherà i playoff per la qualificazione in Conference League. Dunque inizia una nuova avventura in Turchia per il centrocampista turco classe ’88, con la speranza che possa andare in maniera migliore rispetto alla scorsa con il Fenerbahce.