Di Maria, Pogba e non solo, la Juventus è scatenata sul mercato: ora la strada per il nuovo innesto è tracciata

Dopo Angel Di Maria e Paul Pogba, oggi è stata la giornata delle visite mediche di Andrea Cambiaso: il terzino verrà presentato ufficialmente nella giornata di domani, ma la sua strada è già tracciata.

Su Calciomercato.it nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato passo dopo passo la trattativa tra Juventus e Genoa per l’esterno classe 2000. Il futuro prossimo di Andrea Cambiaso, però, sembra essere lontano da Torino: il terzino dovrebbe essere girato in prestito al Bologna per un anno, per poi ripresentarsi da Massimiliano Allegri con maggiore esperienza nel proprio bagaglio. Oltre ai felsinei, poi, anche la Salernitana resta sulle tracce dell’ormai ex giocatore del Genoa e la partita per la prossima stagione è ancora aperta.