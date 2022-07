Può arrivare un’esclusione dai Mondiali. Dagli Stati Uniti arrivano novità importanti sulla guerra in Ucraina, che possono interessare anche il calcio

Il conflitto Russia-Ucraina ha influenzato anche il mondo del calcio. Fifa e Uefa hanno detto no alla guerra, schierandosi apertamente contro la Russia, che ha visto la propria Nazionale e tutti i suoi club esclusi da ogni competizione internazionale. Una presa di posizione importante.

La Guerra in Ucraina, purtroppo sta andando avanti, e ogni giorno arrivano notizie per nulla piacevoli. Stando a quanto affermato dal Consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, l’Iran sarebbe pronta a scendere in campo, fornendo droni, anche armati, alla Russia: “Le nostre informazioni indicano che l’Iran si sta preparando ad addestrare le forze russe a usare questi aeromobili a pilotaggio remoto – riporta ‘Ansa.it’ -, con le prime sessioni di addestramento previste in luglio”.

Mondiali, la Fifa può fermare l’Iran: nuova speranza per Mancini

Se ciò dovesse succedere non possono essere escluse sanzioni per l’Iran, anche in ambito calcistico. La Fifa ha dimostrato di aver il pugno duro contro la guerra e il paese asiatico potrebbe così rischiare l’esclusione ai Mondiali.

Un’esclusione che aprirebbe, chiaramente, ad un ripescaggio. L’Italia tornerebbe a sognare di volare in Qatar? Difficile ma non impossibile: è la Fifa, infatti, a prendere la decisione finale e tutto lascia pensare, che se veramente dovesse arrivare l’esclusione dell’Iran, che la favorita al ripescaggio sarebbe chiaramente una nazionale asiatica e in questo caso in pole ci sarebbe gli Emirati Arabi Uniti ma le sorprese non si possono escludere. Se si dovesse far riferimento al ranking, l’Italia allora tornerebbe davvero a sperare.